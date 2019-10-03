الرئيس التونسي يمنح وسام الاستحقاق الوطني لوزير الشئون الثقافية

منح الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى لوزير الشئون الثقافية محمد زين العابدين، كما منح أوسمة لعدد من المبدعين في مجالات الفكر والثقافة والفنون، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة.

وأكد الناصر - خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة اليوم الخميس - على دور الثقافة في تحقيق التوازن للمجتمع وتحصينه ضد التطرف والعنف والإرهاب، لافتا إلى أن معركة تونس ضد الإرهاب تتطلب الاعتماد على الفكر الحر والإبداع وتحرير المواطنين من الأوهام والمغالطات .

وحضر الاحتفال باليوم الوطني للثقافة، الذي أقيم بقصر قرطاج، عدد من الفنانين من مختلف القطاعات الفنية، ومفكرين، ورؤساء الأحزاب، وممثلي المجتمع المدني.