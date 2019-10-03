 العاهل الأردني يتوجه إلى روسيا - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2019 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

العاهل الأردني يتوجه إلى روسيا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 12:28 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 12:28 م

توجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، إلى روسيا، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن الملك عبد الله سيشارك في أعمال منتدى "فالداي" للحوار، الذي يعقد في مدينة سوتشي بمشاركة الرئيس الروسي وعدد من رؤساء الدول، حيث يلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى.

ويعقد منتدى "فالداي" هذا العام تحت شعار "النظام العالمي نظرة من الشرق"، ويناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك