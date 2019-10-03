رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي للملتقى المسرحي للهواة

شهد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، حفل ختام ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة الذي نظمته فرقة العاملين بالجامعة (دورة الفنان الراحل كرم مطاوع).

وشارك فيه هواة من عدة جامعات، بالإضافة لفرق التمثيل الحرة من الهواة، وقد بلغ عدد العروض المقدمة خلال الملتقى 30 عرضا مسرحيا تأهل منهم 8 عروض.

وهنأ الدكتور عصام الكردي، الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر متمنيا من الله أن يحفظ مصر من كل سوء ويظل تاريخها مليئا بالانتصارات.

كما أعرب عن سعادته لمشاركته في تكريم اسم فنان قدير من رموز وعلامات المسرح والسينما المصرية، وهو الفنان كرم مطاوع، والذي تميزت مسيرته الفنية بالعطاء والتنوع وكانت جديرة بالفخر والإحترام.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بدور متميز في إقامة الملتقى، بالإضافة إلى توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفرق الفائزة، وشارك فيه الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وحسام الدباس، قنصل فلسطين بالاسكندرية، ويوسف إسماعيل، رئيس المسرح القومي، واللواء محمد نور، قائد عملية كبريت خلال حرب أكتوبر، والدكتور محمد زميل، صاحب مبادرة زكاة العام، وتامر حسين، مديرالمعهد المصرفي فرع الإسكندرية، والدكتور محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، وأشرف حافظ، أمين عام جامعة الإسكندرية، ولفيف من رواد المسرح القومي.