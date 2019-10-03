المالية: إصدار عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير عام 2020

شدد الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية لصك العملة، على أهمية توثيق الأحداث الهامة في تاريخ مصر على العملات.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح الخميس، إن «توثيق الأحداث التاريخية على العملات أمر هام للأجيال الجديدة؛ لكي تتعرف على تاريخ بلدها»، مشيرًا إلى توثيق مرور 150 عامًا على حفر قناة السويس و100 عام على إنشاء بنك مصر.

وأوضح أنه سيتم خلال عام 2020، توثيق أحداث أخرى هامة، من خلال إصدار عملات تذكارية عليها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، اللذين سيتم افتتاحهما.