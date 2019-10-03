فرنسا: مقتل رجل مسلح اقتحم فناء مركز شرطة باريس واعتدى على موظفة وضابط

اقتحم رجل يحمل سلاحا أبيض "سكينا" فناء مبنى مركز قيادة شرطة العاصمة الفرنسية باريس، وهاجم موظفة بالمركز الشرطي فأصابها بسلاحه، كما أصاب ضابط شرطة آخر في هذا الهجوم.

وذكر راديو "آر تي إل" الإخباري الفرنسي اليوم الخميس، أنه لا تتوفر معلومات حتى الآن عن الحالة الصحية للموظفة الشرطية التي أصيبت في الهجوم .. مضيفا أن ضابط شرطة استخدم سلاح خدمته وأطلق النار على منفذ الهجوم وقتله..موضحا أن دوافع منفذ الهجوم لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة.

من جانبها، أوضحت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، أن "فرانسوا مولان" النائب العام في الجمهورية الفرنسية ووزير الداخلية "كريستوف كاستانير" توجها إلى مكان الحادث.

وفي سياق متصل، أغلقت السلطات الفرنسية، محطة مترو بالقرب من مقر مركز شرطة باريس بوسط العاصمة الفرنسية وذلك لأسباب أمنية بعد اقتحام رجل يحمل سكينا فناء المركز وإصابة موظفة وضابط شرطة.

فيما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية ، أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بمقر الشرطة.