الخارجية الأمريكية تنفي إجلاء موظفين من سفارتها لدى بغداد

نفى مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ما أوردته تقارير تحدثت عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وقال المسؤول لقناة "الحرة" الأمريكية - "إن هذه التقارير غير صحيحة .. وأن السفارة الأمريكية في العراق أصدرت بيانًا تنبه فيه الأمريكيين من وجود مظاهرات في عدة مدن عراقية، وتطلب منهم تجنبها، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر التطورات. وذكرت السفارة بتوصياتها للمواطنين الأمريكيين التي صدرت في مايو 2019 بعدم السفر إلى العراق.

وأضاف أن السفارة توقفت عن استقبال المراجعين بسبب حظر التجول المفروض، وطلبت منهم إعادة جدولة مواعيدهم.