عضو بمجلس السيادة السوداني: ننشد تحقيق سلام شامل يرضي الجميع

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عضو مجلس السيادة بالسودان، قائد قوات "الدعم السريع" إن السلام الذي ينشد السودان تحقيقه هو "سلام شامل يُرضي الجميع"، ويحقق أهداف البلاد الوطنية، ويحقن دماء كل السودانيين.

ودعا حميدتي، في لقاء مع قيادات أهلية في ولاية جنوب دارفور (جنوب غرب السودان)، إلى تقوية النسيج الاجتماعي، وإعلاء القيم الوطنية، والبعد عن النزاعات القبلية، مؤكدا ضرورة تطوير الزراعة في المنطقة.

واستمع حميدتي إلى المشاكل التي طرحتها القيادات الأهلية، وأسباب النزاعات التي تحدث هناك بين فترة وأخرى.

وزار حميدتي في الأيام الماضية عدة محليات في جنوب دارفور، والتقى قياداتها الأهلية، كما تفقد معسكرات لنازحين، للوقف على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية في تلك المعسكرات.