إنهاء أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات بمشروع الورش الحرفية بالإسماعيلية

قال اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات بمشروع الورش الحرفية المقام بنطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، بتكلفة 100 مليون جنيه وعلى مساحة قدرها 25 فدان ويتضمن 464 ورشة مختلفة المساحات انتهى منها 409 للصناعات الحرفية و70 محلا تجاريا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى.

وأضاف مسعود، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسماعيلية والمختصة بإدارة مشروع الورش الحرفية، لمتابعة اجراءات تنفيذ المشروع، أنه تمت الموافقة على الدراسة المالية بشأن تقسيط وجدولة مقابل تكلفة الورش الحرفية على المنتفعين بالمشروع على أقساط سنوية ومقدم 20% من قيمة التكلفة للورشة.

وينفذ المشروع على 3 مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

وأكد مسعود بضرورة ترويج المشروع إعلاميا فى مختلف وسائل الإعلام وتسويقه بصفة خاصة لأصحاب الورش والصناعات الحرفية.

ووجه مسعود الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف منه لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وإنهاء المشروع فى التوقيت المحدد له.