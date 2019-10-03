اليابان: إخلاء مناطق يهددها إعصار ميتاج

أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإخلاء مناطق غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في جزيرة شيكوكو المطلة على المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في كوتشي -وفق ما نقلته صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية اليوم الخميس- بأن مدينة كوتشي شهدت هطول أمطار غزيرة /حوالي 120 ملليمترًا/ استمرت لمدة ساعة.

وقالت حكومة محافظة كوتشي إن مدينتي كوتشي ونانكوكو أصدرتا إخطارات لسكانها لتوخي الحذر بشأن مخاطر الانهيارات الأرضية، غير أن كوتشي ألغت هذه التحذيرات في وقت لاحق.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن هطول الأمطار قد يسجل رقمًا قياسيًا في محافظة كوتشي حيث يجتاح إعصار ميتاج شمال اليابان وهو الإعصار رقم 18 الذي تتعرض له اليابان.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان أحد الأنهار التي تمر عبر كوتشي وغمر عددًا من السيارات، ما أدى إلى انجرافها ولكن لم يستطع المسؤولون على الفور تأكيد ما إذا كان هنالك أشخاص في هذه السيارات من عدمه.

ومع بدء الساعات الأولى من صباح اليوم، كان الإعصار يتجه إلى شمال شرق البلاد عبر بحر اليابان بسرعة 35 كيلومترًا في الساعة، مع وجود ضغط جوي يصل إلى 992 هكتو باسكال في مركزه، ويحمل رياحًا تصل سرعتها إلى 108 كم / الساعة.