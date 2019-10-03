وكيل «تشريعية النواب» لـ«الشروق»: المجلس يمتلك إرادة صلبة لإنجاز جميع المهام التي تلبي طموحات الشعب

الطماوى: دور الانعقاد الأخير سيشهد تطورا فى علاقة البرلمان بالحكومة بما يصب فى مصلحة المواطن





قال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب إيهاب الطماوى، إن اللجنة لديها أجندة عمل كبيرة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، يأتى على رأس أولوياتها القصوى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المكملة للدستور؛ والخاصة بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف الطماوى -الذى فاز مؤخرا بوكالة اللجنة التشريعية لدور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، فى تصريحاته لـ"الشروق"- أن مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية سيكون على أولوية عمل اللجنة، بالإضافة إلى مجموعة من مشروعات القوانين التى ترتبط بدعم مؤسسات الدولة حتى تستطيع الانتصار فى معركتها ضد قوى الشر والإرهاب.

وذكر أنه سيكون هناك حزمة تشريعات تعمل على تهيئة البيئة التشريعية حتى تكون بيئة حاضنة للاستثمارات، وأبرزها ما يتعلق بخطط التنمية الاقتضادية وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن ضمن أولويات اللجنة أيضا الانتهاء من من مناقشة مشروعات القوانين المتربطة بالأحوال الشخصية.

وشدد على امتلاك مجلس النواب واللجنة التشريعية، إرادة صلبة لإنجاز جميع المهام التى تلبى طموحات الشعب المصرى، متوقعا أن يشهد دور الانعقاد الأخير للمجلس، تطور فى علاقة البرلمان بالحكومة بما يصب فى مصلحة المواطن، وزيادة مساحة التعاون بين الحكومة والمجلس، وزيادة ممارسة النواب للأدوات الرقابية؛ خاصة بعد مضى فترة زمنية لتطبيق الحكومة لبرنامجها التى منحت الثقة بناء عليها.