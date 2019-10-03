سفير جديد للاتحاد الأوروبي في السودان

وصل إلى العاصمة السودانية (الخرطوم) السفير روبرت فان دن دوول، ليتولى مهامه رئيسا جديدا لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، في بيان اليوم الخميس، أن السفير الجديد، هو دبلوماسي من مملكة (هولندا) ويبلغ من العمر 54 عاما، ومتخصص في مجالات الاقتصاد الكلي وإدارة التنمية وإدارة المالية العامة، وعمل بوزارة الخارجية الهولندية لمدة 28 عاما.. كما عمل ديبلوماسيا في عدة دول إفريقية، منها: جنوب إفريقيا، زامبيا، موزمبيق، جنوب السودان، وساحل العاج.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن السفير الجديد، سيبدأ عمله رسميا بعد تقديم أوراق اعتماده إلى مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، من أجل تحسين العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.