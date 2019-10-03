بعد أن نجح في قيادة فريقه للفوز أمام ريد سالزبورج النمساوي، مساء الأربعاء، نجح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقم قياسي جديد ينافس به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.