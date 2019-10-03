 مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في شمال أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في شمال أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 11:28 ص | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 11:28 ص

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد.

وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني ، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب.

كما اشتبكت قوات الأمن، وفقا للبيان، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ مما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، وتابع البيان: أن اثنين من رجال الأمن قتلا أيضا خلال الاشتباك.

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