جونسون: المقترحات الخاصة بالبريكست تهدف إلى تقليل حجم الاضطرابات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أيرلندا الشمالية ستصبح منطقة تابعة جمركيًا للمملكة المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك حاجة لوجود تفتيش على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وأضاف -في كلمته أمام البرلمان- أنه تم وضع آلية مبنية على تحسين وتبسيط القواعد الموجودة بالفعل وتعزيز التعاون مع أيرلندا بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، متابعا أن المقترحات الخاصة بالبريكست تهدف إلى تقليل حجم الاضطرابات وتقديم المزيد من الدعم.

وذكر أن الاتفاق السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والإعلان السياسي كانا سيعملان على إخضاع المملكة المتحدة لقوانين الاتحاد الأوروبي وإجراءاته الجمركية، مضيفا أن شبكة الأمان وفرت جسرًا لهذه الرؤية في المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته كان لديها رؤية مختلفة للعلاقة المستقبلية مع الشركاء الأوروبيين فيما يخص اتفاق التجارة الحر، مشيرا إلى أن حكومته اقترحت تعديل الإعلان السياسي لتسليط الضوء على هذه الطموحات.

وأكد جونسون أن مقترحاته الأخيرة تشكل أساسًا جيدًا لبناء اتفاق بين الجانبين، معربًا عن أمله في أن يقدم أعضاء البرلمان الدعم لها.

كما شدد على أنه سيتم مراعاة مخاوف أصحاب الأنشطة التجارية في أيرلندا الشمالية ودراسة احتياجاتهم التي كانت السبب الذي دفع الحكومة للتنازلات التي قدمتها لحماية مصالحهم القريبة، مؤكدًا أنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست.