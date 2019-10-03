 100 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة - بوابة الشروق
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100 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة

أحمد كساب ويارا صابر
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 3:16 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 3:16 م

اختتمت وزارة القوى العاملة، اليوم، ندوة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والتي أقيمت لمدة يومان في إطار مبادرة "مستقبلك بين أيديك" تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة المنصورة لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، بمشاركة 100 طالب وطالبة من كلية الهندسة.

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تعمل على التواصل مع الشباب المصري خاصة طلاب الجامعات في المراحل الأخيرة لتأهيلهم وتوعيتهم بأهمية ثقافة العمل الحر من خلال الندوات التي تقام تنفيذا للبروتوكولات الموقعة مع عدد من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية أن يعي الشباب قيمة المشروعات الصغيرة لما لها من مستقبل في النهوض بالاقتصاد القومي، موضحا أن كل شاب يبدأ مشروعا صغيرا سيتحول إلى صاحب عمل في المستقبل.

وقام ممثلو الوزارة بالتوعية لثقافة العمل الحر وشرح تفصيلي عن سوق العمل ومتطلباته في المرحلة الحالية، فضلا عن أهمية التدريب للتأهيل لسوق العمل المصري.

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