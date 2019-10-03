وزير التجارة والصناعة يستقبل نظيره الروسى بالقاهرة الأسبوع المقبل



يستقبل عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نظيره الروسى دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة، والذى يقوم بزيارة للقاهرة تستغرق يومين خلال الفترة من 8-9 أكتوبر الجارى يلتقى خلالها عدد من المسئولين بالحكومة المصرية لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك وعدد من الملفات المطروحة على أجندة الأعمال المصرية الروسية خلال المرحلة الحالية.

وسيترأس الوزيران أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني لمناقشة سبل تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

كما يفتتح الوزيران فعاليات المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير "Big Industrial Week"، والذى يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري وتنظمه مجموعة فورميكا الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشركات الصناعية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثلون 7 دول هي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروسيا لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات، والتقنيات الزراعية، وميكنة الإنتاج، ومعدات الطاقة، والبترول والغاز.

ويعد الأسبوع الصناعي الكبير أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية حيث يقام على غرار نظيره الروسي INNPROM والذي يعتبر من أكبر المعارض الصناعية في روسيا، حيث من المقرر أن تكون روسيا الاتحادية هي الدولة الشريكة في تلك الدورة من المعرض.

وهذا ومن المقرر أن تستضيف القاهرة أيضا خلال الفترة من 8-10 أكتوبر الجارى فعاليات الجولة الثالثة لمفاوضات ابرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والتي ستتناول موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة إلى جانب موضوعات الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة، وكانت فعاليات الجولة الأولى قد عقدت بالقاهرة خلال شهر يناير الماضى كما عقدت فعاليات الجولة الثانية خلال شهر أبريل الماضى بالعاصمة الروسية موسكو.