 كوريا الشمالية: التجربة الصاروخية الأخيرة تبشر بـ«مرحلة جديدة» لاحتواء التهديدات الخارجية - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية: التجربة الصاروخية الأخيرة تبشر بـ«مرحلة جديدة» لاحتواء التهديدات الخارجية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 10:03 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 10:03 م

أكدت كوريا الشمالية اليوم الخميس، نجاح إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير من تحت الماء، واصفة هذه التجربة بأنها "مرحلة جديدة" لاحتواء التهديدات الخارجية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم أن الاختبار الصاروخي الذي أُجْري من تحت الماء قبالة السواحل الشرقية للبلاد تم بنجاح، وبشرت كيا الشمالية بمرحلة جديدة لاحتواء تهديد القوى الخارجية (لكوريا الشمالية) وتعزيز قواها العسكرية للدفاع عن النفس.

وكانت كوريا الشمالية أكدت - في وقت سابق - أنها اختبرت بنجاح "نوعاً جديدا" من الصواريخ الباليستيّة التي تطلق من الغواصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.

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