تامر أمين: تصريحات المجلس القومي لحقوق الإنسان مخالفة للحقيقة

-من حق الشرطة توقفك وتفتشك وتشوف متعلقاتك.. لكن دون انتهاك لآدمية المواطن مش لازم أشتمه وأضربه

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن عدم قانونية تفتيش الموطنين وفحص هواتفهم من قبل قوات الشرطة في الطرقات، قائلًا: "التصريحات كان فيها بلبلة وإثارة لما قال مش من حق الداخلية تفتش وتوقف الناس في الشارع".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس: "قانون الإجراءات الجنائية يسمح لمن يحمل الضبطية القضائية بتفتيش الشخص ومتعلقاته في حالة التلبس، يعني لما يكون فيه شك في حالة تلبس بأي جريمة، سواء سياسية أو جنائية، من حق الضابط تفتيش الشخص ومتعلقاته".

وتابع: "ده مع احترام حقوق الإنسان وعدم إهانة المواطن، لكن إن مأمور الضبطية ميقومش بدوره بالتفتيش في حالة الشك، ده اللي مش مفهوم بالنسبة لي، فالبتالي كل التصريحات اللي صدرت من المجلس القومي لحقوق الإنسان مخالفة للحقيقة".

وعقب: "من حق الشرطة إنها توقفك وتفتشك وتشوف متعلقاتك، ده الدور الأمني بحكم القانوني، لكن بمراعاة حقوق الإنسان بأدب واحترام، ودون انتهاك لآدمية المواطن وتجاوز في حقه، مش لازم أشتمه وأضربه".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، قد صرح في بيان له بأنه رصد ما وصفه بـ"التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني"، دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.