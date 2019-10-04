لبنان: الحريري ينفي وجود مشاكل مع عون

نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الخميس، وجود أى مشاكل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكدا عدم وجود أزمة ثقة بينهما، قائلا:"أعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض".

ورداً على سؤال حول المسار بين الإصلاحات والموازنة، قال الحريري" الإصلاحات والموازنة يسيران بالتوازي، نحن لدينا مهلة دستورية، ونعمل على إنهاء الموازنة ضمن هذه المهلة، وستكون هناك إجراءات ضمن الموازنة".

وأعلن ، في تصريحات للصحفيين، أن "اجتماعات مجلس الوزراء التي سنعقدها ستشهد إقرار بعض الإجراءات التي لا تحتاج إلى قانون بل إلى مراسيم. كما أننا ندرس مشاريع قوانين أخرى، إن كان بالنسبة للجمارك أو الالتزام الضريبي أو غيرهما من القوانين. وكل الفكرة أنه حتى نهاية هذا العام، يجب أن تصدر كل هذه القوانين عن مجلس الوزراء وتحال إلى مجلس النواب".

وتابع الحريري "لدينا النية لتسريع مسار هذه القوانين، لأننا بحاجة إلى إجراء هذه الإصلاحات. وكما تعرفون، فإنه لدينا مهل محددة، سواء مع (إس آند بي) أو موديز. ونحن نريد أن نقوم بهذه الإجراءات والإصلاحات بأسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من إصلاح الوضع المالي ونخرج من هذه الضائقة المالية التي نعيشها".

ودعا الحريري إلى فرض عقوبات مالية على من يتسبب بالضرر "على المال العام أو على الدولة، وحتى الهجوم على رئيس الجمهورية".