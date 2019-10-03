تموين الغربية: 77 مكتبا يفحصون تظلمات المواطنين

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع، وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبتت أحقيته للدعم.

وقال محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية: "يوجد 77 مكتب تموين و 7 إدارات تعمل طوال أيام الأسبوع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم، كما أنه أيضا يتم استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعادة نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية" .

وأضاف أن التظلمات على بطاقات التموين من "المعاشات، وامتلاك أكثر من سيارة، والمدارس الخاصة، والجمارك، والحيازة الزراعية" وغيرها، يتم إصدار جواب إلى الجهة الموجهة لاستصدار البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يتوجه بالخطاب والمستند إلى مكتب التموين ويرفع التظلم على موقع الوزارة، وإذا رفض التظلم والمواطن يستحق يتم تجميع الطلبات بختم المكتب التموينى، وترفع إلى وكيل الوزارة ويتم عرضها على وزير التموين شخصيًا.

وأوضح أن المكاتب تعمل على إضافة الزوجة المحرومة من التموين لأول مرة، وذلك من خلال تقديم قسمة الزواج وبطاقة الزوج وبطاقتها الشخصية وبطاقة التموين، وإذا لم يؤكد بطاقة تموين للزوج يتم إضافتها على بطاقة الأسرة.

وأضاف أنه توجد تعليمات مشددة بتيسير كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، ﻭأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.