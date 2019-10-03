سجال حاد بين ترامب وصحفى سأله عن مكالمته مع نظيره الأوكرانى حول بايدن

- الرئيس الأمريكى يصف مراسل رويترز فى البيت الأبيض بـ"الوقح".. ووسائل الإعلام بـ"الفاسدة"





دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى سجال حاد، مع مراسل وكالة رويترز في البيت الأبيض، جيف ماسون، على خلفية سؤال بشأن محادثته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى حول هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى خلال الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2020.

ووجه ماسون سؤالا إلى ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، أمس الأربعاء، قائلا: "ما الذي أردت أن يفعله الرئيس زيلينسكي بشأن نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن ونجله هانتر؟، ورد ترامب قائلا: "هل تتحدث معي؟"، فأجاب ماسون: "نعم. إن سؤالى مجرد متابعة (لسؤال سابق وجهه جوناثان كارل مراسل شبكة إيه بي سي نيوز)".

وقال ترامب: "انتبه، هل أنت مستعد؟ لدينا رئيس فنلندا. اسأله سؤالًا"، ورد ماسون قائلا: "لدي سؤال له، لكنى أريد متابعة سؤالى لك".

وقاطعه ترامب بلهجة حادة: "ألم تسمعنى؟" وكرر العبارة بينما كان ماسون يواصل إصراره على السؤال. وتابع ترامب: "اسأله (رئيس فنلندا) سؤالا. لقد قدمت لك جوابا مطولا.. لا تكن وقحا". فقاطعه ماسون قائلا:"لا أريد أن أكون وقحًا ، أردت فقط أن تتاح لك فرصة للإجابة على السؤال الذي طرحته".

ورد ترامب قائلا: "لقد أجبت عن كل شيء. إنها خدعة كاملة. وأنت تعرف من يلعب في هذه الخدعة؟ أشخاص مثلك ووسائل الإعلام المزيفة في هذا البلد. وقلت في كثير من الحالات إنها وسائل إعلام فاسدة.. الكثير من وسائل الإعلام فى هذا البلد ليست مزيفة فقط بل فاسدة". واستدرك قائلا: " يوجد بعض الأشخاص الرائعين للغاية، صحفيون ومراسلون.. اسأل رئيس فنلندا سؤالاً، من فضلك". فأجاب ماسون: "حسنًا ، سأنتقل الآن" موجها سؤاله للرئيس الفنلندي.

وعقب ذلك السجال، تلقى ماسون وهو أيضا رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض دعمًا كبيرًا من زملائه المراسلين الصحفيين، ومن بينهم زيك ميلر مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الذى اعتبر فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن ما فعله ماسون "عمل بارع".

من جهته، قال جيم أكوستا مراسل شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن ما قام به ماسون "عمل ممتاز" مشيدا بثباته وإصراره على طرح أسئلته.

وكان أكوستا دخل فى سجال حاد مع ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، بعد أن حاول الحصول على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً وقال: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ".

وبعد المشاحنة، علق البيت الأبيض التصريح الصحفي الخاص لأكوستا، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً، ولجأت إلى القضاء الذى أمر بإعادة التصريح.