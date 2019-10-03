رئيسة وزراء بنجلاديش تبدأ زيارة رسمية إلى الهند

بدأت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الهند، تستغرق 4 أيام من المتوقع أن تقوم خلالها بتوقيع اتفاقيات متعلقة بزيادة حجم التجارة والاستثمار وتحسين الاتصال الإقليمي بين البلدين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أنه من المتوقع أن تلتقي رئيسة وزراء بنجلاديش بنظيرها الهندي "ناريندرا مودي" بعد غد السبت.. كما من المقرر أن تُلقي خطابا في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن تسعى "حسينة" أيضا - خلال هذه الزيارة - إلى الحصول على دعم خطة بلادها، من أجل دفع ميانمار إلى إعادة مسلمي الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف هناك، لافتة إلى أن بلادها تتطلع إلى التعاون مع الهند والصين واليابان، من أجل تسريع هذه العملية.