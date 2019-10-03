مفوضية اللاجئين: عودة 600 لاجئ بوروندي في تنزانيا طوعيا إلى وطنهم

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن نحو 600 لاجئ من بوروندي في تنزانيا تمت إعادتهم طوعيا إلى ديارهم في إطار قافلة من العائدين.

وقال شهود عيان - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس- "إن هؤلاء اللاجئين عادوا إلى وطنهم على متن 8 حافلات إلى معبر "ترازيت جيسورو" في مقاطعة "رويجي" شرق بوروندي.

ونقل "أفريقيا 1" عن مسئول إداري في بوروندي - لم يفصح عن هويته - أن هؤلاء العائدون سيمكثون حتى غد الجمعة في مخيم، وذلك قبل إرسالهم إلى مسقط رأسهم، وسيحصلون على مواد غذائية وغير غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أنه منذ توقيع اتفاقية ثلاثية مع تنزانيا وبوروندي في أغسطس عام 2017 بشأن إعادة اللاجئين البورونديين إلى تنزانيا، سهلت المفوضية عودة أكثر من 74 ألف لاجئ طوعي إلى بوروندي بعد فرارهم بسبب أزمة سياسية هناك.

ولايزال هناك 225 ألف لاجئ بوروندي في تنزانيا داخل ثلاثة مخيمات في شمال غرب البلاد، وهي "ندوتا" و"متينديلي" و"نياروجوسو"، كما يوجد 71 ألف لاجئ بوروندي في رواندا و45 ألفا في الكونغو الديمقراطية و43 ألفا في أوغندا.