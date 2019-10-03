بيراميدز المنتشي إفريقيا يسعى للفوز علي طنطا

تختتم اليوم الخميس، الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة، تبدأ في الثالثة عصرا من الغربية، وبالتحديد ستاد طنطا، الذي يستضيف فريقه، بيراميدز.
يسعي طنطا أبناء السيد البدوي ، لتحقيق أولي مفاجآت الدوري الموسم الحالي، والفوز علي بيراميدز، وتحقيق الفوز الثاني له علي التوالي، بعد انتصاره الأول خارج ملعبه علي وادي دجلة.
ويعتمد أيمن المزين المدير الفني لطنطا، علي الروح العالية لدي لاعبيه، بجانب الجماهير المنتظر تواجدها بكثافة لمؤازرة الفريق في الدوري.
ويعول المزين ، علي حارسه المتألق اسلام طارق المخضرم أحمد الشناوي لاعب الوسط المدافع والمهاجم اسلام فؤاد ، صاحب هدف الفوز على دجلة .
في المقابل، يبحث فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، عن الانتصارات المتتالية ، بعد فوزه الساحق على انبي برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمسابقة، بجانب تأهل المستحق الي ملحق دور ال32 بالكونفيدرالية الأفريقية، عقب فوزه خارج ملعبه على شباب بلوزداد بهدف جون انطوي ، وصعود الفريق الي ملحق دور ال32 بالكونفيدرالية لاول مرة في تاريخه في اول مشاركة له في بطولة خارجية .
ويعتمد الفريق ، علي كتيبة من النجوم في جميع المراكز بداية من حراسة المرمي والمتالق احمد الشناوي ، مرورا بالثنائي الدولي علي جبر واحمد ايمن منصور ، بجانب رجب بكار ومحمد حمدي وفي الوسط نبيل دونجا وعبدالله السعيد والثلاثي الأفريقي ايريك تراوري وجون انطوي وعبدو لومالا.