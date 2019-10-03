بيراميدز المنتشي إفريقيا يسعى للفوز علي طنطا

تختتم اليوم الخميس، الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة، تبدأ في الثالثة عصرا من الغربية، وبالتحديد ستاد طنطا، الذي يستضيف فريقه، بيراميدز.

تختتم اليوم الخميس، الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة، تبدأ في الثالثة عصرا من الغربية، وبالتحديد ستاد طنطا، الذي يستضيف فريقه، بيراميدز.

تختتم اليوم الخميس، الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة، تبدأ في الثالثة عصرا من الغربية، وبالتحديد ستاد طنطا، الذي يستضيف فريقه، بيراميدز.

يسعي طنطا أبناء السيد البدوي ، لتحقيق أولي مفاجآت الدوري الموسم الحالي، والفوز علي بيراميدز، وتحقيق الفوز الثاني له علي التوالي، بعد انتصاره الأول خارج ملعبه علي وادي دجلة.

يسعي طنطا أبناء السيد البدوي ، لتحقيق أولي مفاجآت الدوري الموسم الحالي، والفوز علي بيراميدز، وتحقيق الفوز الثاني له علي التوالي، بعد انتصاره الأول خارج ملعبه علي وادي دجلة.

يسعي طنطا أبناء السيد البدوي ، لتحقيق أولي مفاجآت الدوري الموسم الحالي، والفوز علي بيراميدز، وتحقيق الفوز الثاني له علي التوالي، بعد انتصاره الأول خارج ملعبه علي وادي دجلة.