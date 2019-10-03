محافظ الدقهلية: الدولة تدعم التعليم وتعطيه أولوية لتخريج أجيال متميزة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الدولة تدعم العملية التعليمية وتعطيها أولوية لتخريج أجيال متميزة قادرة على الإبداع والتطوير والتميز.

واستعرض المحافظ - خلال حضوره اليوم الخميس، اجتماع مجلس جامعة الدلتا- الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمل في كلية الطب واعتماد برامج التدريب للطلاب، بجانب مناقشة الاستعدادات بشأن عقد المؤتمر الدولي لكلية العلاج الطبيعي.

وقال المحافظ، إن تميز جامعة الدلتا وكل مؤسسة على أرض المحافظة هو إضافة للدقهلية، والمحافظة تفتح أبوابها للجميع وتشجع كافة المؤسسات الخدمية والتنموية والتعليمية والتربوية للانطلاق في تقديم مزيد من الخدمات لأبناء المحافظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكثيف الجامعة للمشاركة المجتمعية بتوفير علاج المواطنين في المنطقة بالمجان.