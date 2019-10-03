 عمدة باريس: باريس تبكي على حالها بعد هجوم اليوم - بوابة الشروق
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عمدة باريس: باريس تبكي على حالها بعد هجوم اليوم

علم فرنسا
علم فرنسا
باريس - د ب أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 5:47 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 5:47 م


كتبت عمدة باريس آن هيدالجو اليوم الخميس تغريدة قالت فيها " باريس تبكي على حالها اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة".

وأضافت في أول تأكيد رسمي لوقوع قتلى" الخسارة كبيرة: عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم".

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