عمدة باريس: باريس تبكي على حالها بعد هجوم اليوم

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كتبت عمدة باريس آن هيدالجو اليوم الخميس تغريدة قالت فيها " باريس تبكي على حالها اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة".
وأضافت في أول تأكيد رسمي لوقوع قتلى" الخسارة كبيرة: عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم".