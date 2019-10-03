عمدة باريس: باريس تبكي على حالها بعد هجوم اليوم

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كتبت عمدة باريس آن هيدالجو اليوم الخميس تغريدة قالت فيها " باريس تبكي على حالها اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة".

وأضافت في أول تأكيد رسمي لوقوع قتلى" الخسارة كبيرة: عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم".