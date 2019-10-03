الصين تؤكد أهمية دعم الشباب في إفريقيا لتوطيد الأمن والسلام والتنمية هناك

أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، أهمية دعم ورعاية نمو الشباب في إفريقيا لتوطيد السلام والأمن والتنمية هناك.

وقال جيون -في كلمة خلال جلسة نقاشية في مجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن في إفريقيا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن إفريقيا تتميز بأنها قارة لديها أكثر عدد من الشباب، والشباب يشاركون بفاعلية في بناء الأمة ولعبوا دورا مهما في نهضة إفريقيا.

وأضاف جيون أنه على الرغم من ذلك، فإن الشباب يواجهون تحديات خطيرة مثل الفقر والبطالة متأثرين بالصراعات المسلحة والتخلف، داعيا كل الأطراف المعنية إلى المضي قدما في تسوية الاختلافات عبر التشاور من أجل تعزيز التسوية السياسية للمشكلات القائمة، والنظر في العوامل ذات الصلة بالشباب، وضمان مشاركتهم البناءة والاستماع إلى وجهات نظرهم والاستغلال التام لمميزاتهم.

وتابع جيون أن الصين قررت العمل مع أفريقيا لإقامة 10 ورش لتقديم التدريب المهني للشباب في إفريقيا، حيث افتتحت أول ورشة عمل بالفعل في جيبوتي، مشيرا إلى أن بكين ستقدم 50 ألف منحة دراسية ممولة من الحكومة الصينية و50 ألف فرصة تدريبية لحضور جلسات نقاشية وورش، وستدعو الصين 2000 شاب من إفريقيا لزيارتها في إطار التبادلات مع القارة.

وأشار جيون إلى أن الصين ستعمل على توفير تدريب الباحثين الشباب في مجالات العلوم الزراعية وريادة الأعمال في الأعمال الخاصة بالمنتجات الزراعية، مع مواصلة العمل مع دول القارة لتدعيم التنمية الشاملة للشباب والقيام بإسهام مهم في تدعيم السلام والتنمية هناك.