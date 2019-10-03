نمر بري يقتل امرأة جنوب غرب نيبال

قال أحد مسؤولي الحفاظ على الحياة البرية في نيبال، اليوم الخميس، إن نمرا بريا قتل امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، بينما كانت تقوم بجمع العلف لماشيتها، بالقرب من متنزه وطني يقع في جنوب غرب البلاد.

وقال أبا ناث بارال، كبير مسؤولي الحفاظ على الحياة البرية في "متنزه بارديا الوطني"، إن المرأة تم نقلها إلى مستشفى قريب، حيث أعلن الأطباء وفاتها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وأوضح بارال أن الضحية: "تعرضت لإصابات في رأسها ويديها ووجهها".

وفي أغسطس الماضي، قتلت نمور برية شخصين بالقرب من المتنزه الوطني.

وقال بارال لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مسؤولي الحياة البرية والأمن، يتتبعون تحركات النمر في المنطقة، مضيفا: "سنقرر ما إذا كنا سنقوم بصيده، بعد تحليل اللقطات التي تم الحصول عليها من مصائد الكاميرا".

يشار إلى أن نيبال تضم 235 من النمور البرية المهددة بالانقراض، والتي تعيش في مناطق محمية في السهول الجنوبية للبلاد، على طول الحدود مع الهند.