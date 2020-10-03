سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مركز سعد الطبي بالشعراء، والتي تعد العيادة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وذلك للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المركز.

وتفقدت المحافظ، الصيدلية والعيادات الخارجية بالمركز، للتحقق من الانضباط الإداري للأطباء و طاقم التمريض.

وأعربت عن استيائها الشديد من تدني مستوى النظافة، و عدم تواجد الأطباء، وخاطبت فورًا الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الانضباط بالمركز ومحاسبة المقصرين.

وشددت على العمل وفقًا لخطة محددة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، و تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.