الكاظمي يدعو إلى الإسراع بتحديث بيانات الناخبين العراقيين

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت إلى الإسرع بتحديث وإكمال بيانات الناخبين العراقيين استعدادا للانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في البلاد منتصف العام المقبل.

وحث الكاظمي، في بيان صحفي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على مضاعفة جهودها لتسريع إكمال تسجيل الناخبين العراقيين في أقرب وقت استعدادا للانتخابات المبكرة.

وشدد على أهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مشاركة الناخبين الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يساهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشاد بالقدرات التقنية والمهنية لخبراء وموظفي المفوضية، وبما يبذلونه من جهود وحرص في تسجيل وتنظيم بيانات عدد متزايد من الناخبين ومنحهم بطاقاتهم الانتخابية في الوقت المطلوب.

وكان رئيس الحكومة العراقية قد تسلم أمس تقريرا عن اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصص لبحث سبل إنجاز التسجيل الكامل للناخبين العراقيين المؤهلين للانتخابات المقبلة، الذين يتجاوز عددهم الكلي26 مليون ناخب بما فيهم المواليد الجديدة المستحقة.