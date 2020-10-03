مقتل وإصابة 4 من رجال الشرطة في كمين نصبته حركة طالبان شمال أفغانستان

صرّح مسئولون أمنيون في إقليم كابيسا شمال أفغانستان، بأن ضابطين من رجال الشرطة قُتلا واُصيب اثنان آخران في كمين نصبه مسلحو حركة طالبان في منطقة كوهباند بالإقليم.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة إقليم كابيسا شيق شورش -فى تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت- إن الحادث وقع صباح اليوم عندما كانت القوات الأمنية تقوم بدوريات فى إحدى المناطق التابعة للإقليم، وأضاف أن مسلحا تابعا لطالبان قُتل أيضا خلال وقوع الاشتباكات.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأشهر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، حركة طالبان إلى الحد من العنف.