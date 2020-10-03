 أرمينيا تعلن اندلاع معارك عنيفة في قرة باغ بعد هجوم للجيش الأذربيجاني - بوابة الشروق
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أرمينيا تعلن اندلاع معارك عنيفة في قرة باغ بعد هجوم للجيش الأذربيجاني

نور رشوان
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 1:07 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 1:07 م

أعلنت أرمينيا، اليوم السبت، عن اندلاع معارك عنيفة في قره باغ، بعد هجوم للجيش الأذربيجاني، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.
واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.


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