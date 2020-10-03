سوريا تحذر من التدخل التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

أعربت سوريا اليوم السبت عن أسفها الشديد للمواجهات بين أرمينيا وأذربيجان، محذرةً من التدخل التركي "السافر" في هذا النزاع الذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات وإذكاء نار الفتن في أكثر من مكان في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) اليوم عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد للمواجهات الحاصلة بين أرمينيا وأذربيجان والتي راح ضحيتها عدد كبير من الجانبين وتتقدم بالمواساة إلى عائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف المصدر أن "سوريا إذ تناشد البلدين الجارين أرمينيا وأذربيجان لوضع حد للتصعيد الحالي وإيجاد تسوية للخلاف بينهما بالطرق السلمية، فإنها تحذر من التدخل التركي السافر في هذا النزاع، والذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكيات النظام التركي في خلق التوترات، وإذكاء نار الفتن في أكثر من مكان في العالم".

وختم قائلا: "تهيب سوريا بالحكومة الأذربيجانية إلى التنبه وعدم الوقوع في فخ المخطط التركي والاستجابة إلى المبادرات الأرمينية بالتهدئة والحوار وحل الخلافات بينهما سلمياً".

وتتبادل الأطراف اتهامات بشأن نقل تركيا مقاتلين سوريين من فصائل موالية لأنقرة للقتال في أذربيجان، كما يتم توجيه الاتهامات عن نقل مقاتلين أرمن من سوريا ولبنان للقتال في أرمينيا .

ويتركز أغلب الأرمن في سوريا بمحافظة حلب ودمشق ومناطق شمال شرق سوريا.