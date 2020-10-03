ثمانية مفقودين إثر فيضانات عارمة في جنوب فرنسا

قالت السلطات الفرنسية اليوم السبت إن ثمانية أشخاص على الأقل فقدوا في أعقاب عاصفة اجتاحت جنوب شرق البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تسجيل تساقط 450 ملليمترا من الأمطار على مدى 24 ساعة في بعض المناطق وهو ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام، وفقا لوكالة رويترز.

وقال جيريمي كرانشان مدير الحماية المدنية لراديو فرانس إنفو إن هطول الأمطار كان أكثر غزارة مما كان عليه في الثالث من أكتوبر عام 2015 عندما أودت الفيضانات بحياة 20 شخصا في مدينة كان وحولها بمنطقة الريفيرا الفرنسية.

كانت مقاطعة الألب-ماريتيم الواقعة على الحدود مع إيطاليا في حالة تأهب قصوى أمس الجمعة مع اقتراب العاصفة. وتسببت العاصفة، التي يطلق عليها اسم أليكس، في رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 180 كيلومترا في الساعة في منطقة بريتاني بين يومي الخميس والجمعة.

وخفضت السلطات درجة التأهب إلى المستوى البرتقالي اليوم السبت بعد أن تحركت الأمطار باتجاه إيطاليا.