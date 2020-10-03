أفضل مطار في العالم يحذر من مستقبل مروع في خضم الوباء

قالت "مجموعة مطار شانجي " إن تداعيات وباء "كوفيد-19" لا تخف حدتها، وحذر مسؤولو أكبر مطار في العالم من حقبة "مروعة" مقبلة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تراجعت حركة المسافرين عبر مطار شانجي خلال السنة المالية التي انتهت في آذار/مارس الماضي، لأول مرة خلال أكثر من عقد من الزمن، حيث أضاع التباطؤ خلال الشهرين الأخيرين من السنة، المكاسب التي كانت تحققت على مدار الشهور السابقة، وهو ما شكل نذير شؤم بمزيد من الركود.

وفي إطار الاستعداد "لكارثة مطولة"، قامت شانجي بتعليق العمليات في اثنتين من صالات المطار لترشيد تكاليف التشغيل في الوقت الذي وصلت فيه الرحلات الجوية إلى أدنى مستوى في تاريخ المجموعة.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي الذي أوردته بلومبرج: "لقد بدأت للتو المعركة ضد كوفيد-19،" مضيفة أن "المستقبل يبدو مروعا حيث لا يظهر الوضع أي علامات على التراجع."

وبحسب اتحاد النقل الجوي الدولي، هناك 25 مليون وظيفة على المحك في قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به ، مثل السفر والسياحة. وقالت شركة "سيريم" لبيانات الطيران إن حوالي ثلث طائرات الركاب في العالم، والتي تصل إجمالا إلى 26 ألف طائرة، رابضة على الأرض، أو في الصحراء أو مصطفة على مدارج المطارات.

ورغم الصورة القاتمة لحركة الطيران العالمية, جرى في شهر أيار/مايو الماضي اختيار مطار مجموعة شانجي كأفضل مطار في العالم للعام الثامن على التوالي، بحسب تصنيف "سكاي تراكس" للاستشارات، ومقرها بريطانيا.

وافتتح مطار شانجي في عام 2019 مركز تسوق وترفيه يحمل اسم "جويل" (الجوهرة)، على مساحة 5ر1 مليون قدم مربع، وهو يضم العديد من المحال ومظاهر الجذب، وبينها غابات مطيرة، اصطناعية، ومتاهة من الأشجار، وأعلى شلال داخلي في العالم.

ولكن التقرير السنوي لمجموعة المطار رسم صورة قاتمة لأحد مراكز الطيران المهمة في العالم، وقد تحول إلى جزء ضئيل من حجم أعماله منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء.

ومن أجل الحفاظ على حجم السيولة النقدية ، طبقت الشركة خفضا يصل إلى 30 في المئة للإدارة والموظفين، وأوصت بعدم توزيع أرباح عن العام الجاري. كما قامت بتعليق مشروع إنشاء صالة خامسة بالمطار لمدة عامين، على الأقل.