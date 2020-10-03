الجيش اليمني يحرر مواقع غربي مأرب ويكبّد المليشيات خسائر في الأرواح

شنّت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مأرب، على وقع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات المليشيات.

وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - اليوم السبت، بأن قوات الجيش اليمني والمقاومة تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في "جبهة المخدرة" خلال هجوم أسفر أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

وأوضح المصدر، أن طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية منها تدمير 4 أطقم وعربتين ودبّابة ومصرع جميع من كانوا على متنها.