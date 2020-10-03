أعلن ريال مدريد اليوم السبت، إصابة ظهير أيمن الفريق الإسباني ألفارو أودريوزولا.

ونشر الفريق الملكي بيانًا عبر موقعه الرسمي يوضح فيه طبيعة إصابة لاعبه على النحو التالي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا ألفارو أودريوزولا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبين إصابته في ساقه اليسرى".

إصابة أودريوزولا تمثل أزمة في ريال مدريد خاصة بعد إصابة الظهير الأساسي داني كارفخال ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 3 خيارات لتعويض أزمة الظهير الأيمن، وهي الاعتماد على أحد الثلاثي (ناتشو هيرنانديز- لوكاس فاسكيز- فيرلاند ميندي).

ريال مدريد أعلن في الأيام القليلة الماضية أيضا عن إصابة توني كروس، إيدين هازارد، داني كارفخال.

ريال مدريد لعب الموسم الحالي 3 مباريات في الدوري الإسباني، حصد خلالها 7 نقاط، من فوزين على ريال بيتيس وألافيس، وتعادل أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى.