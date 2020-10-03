إقبال ضعيف على انتخابات مجلس الشيوخ والأقاليم فى التشيك

انتهت عملية التصويت في جمهورية التشيك في انتخابات مجلس الشيوخ والأقاليم اليوم السبت فيما كانت نسبة الإقبال قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع متدنية.

وانتهت عملية التصويت الساعة الثانية ظهرا ( 1200 بتوقيت جرينتش) التي تعين على المشاركين فيها ارتداء الكمامات وتعقيم أيديهم والحفاظ على مسافة فيما بينهم.

وكان الناخبون يصوتون على اختيار ممثلين في 13 منطقة إدارية خارج براغ وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ، مع تنافس المرشحين على ثلث كل الدوائر.

وبحلول منتصف النهار كان من الواضح أن معدل الإقبال سيكون متدنيا. ويقدر أن نسبة الإقبال كانت نحو 30 بالمئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت الذين يبلغ عددهم 8 ملايين ناخب.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج في وقت لاحق من اليوم السبت أو وفي وقت مبكر من غد الأحد.

وسجلت جمهورية التشيك مستوى قياسيا من الإصابات أمس الجمعة بعدد حالات جديدة بلغ حوالي 3800 حالة خلال أربع وعشرين ساعة، وهو أكثر من أي عدد يومي آخر منذ بداية الجائحة.

ومن المتوقع أن يفوز حزب "دبليو أو" الشعبوي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أندري بابيس، بالانتخابات، على الرغم من تعرضه مؤخرا لانتقادات بسبب إدارته للجائحة.