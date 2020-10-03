محافظة القاهرة: السماح بركوب كبار السن وسائل النقل للعام مجانا

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ركوب كبار السن الذين تجاوز الـ70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، مضيفا أنه تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأكد محافظ القاهرة في بيان له اليوم السبت، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان لأي إجراءت سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون هذة البطاقة سارية حتي يتم تطبيق هذا الإعفاء عليه.

وأوضح أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذة الفئة التي خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.