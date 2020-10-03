المئات يقومون بمسيرة في أقصى شرق روسيا للأسبوع الـ13 على التوالي

تظاهر المئات من الأشخاص في أقصى شرق روسيا لعطلة نهاية الأسبوع الثالثة عشر على التوالي احتجاجا على سجن الحاكم السابق لمنطقة خاباروفسك، سيرجي فورجال.

وقالت إدارة خاباروفسك المحلية إن عدد المشاركين في مسيرة رغم الأمطار بلغ 500 شخص، بينما قال المراقبون إن العدد ضعف المعلن تقريبا.

وكان الحاكم السابق فورجال قد اعتقل في أوائل تموز/يوليو الماضي . ولايزال محتجزا في موسكو. ويتهمه المحققون بإصدار أوامر في جريمتي قتل عندما كان رجل أعمال قبل 15 عاما. وهو ما ينفيه الرجل البالغ من العمر خمسين عاما .

ويطالب المتظاهرون بمحاكمة فورجال في خاباروفسك وليس في موسكو وينتقدون نفوذ موسكو على المنطقة التي تبعد مسافة ستة آلاف كيلومتر من العاصمة.

كان فورجال المنتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي، برئاسة القومي المتشدد فلاديمير زيرينفسكي، قد فاز على مرشح الكرملين في انتخابات الحكام قبل عامين. ومن حينها أقال الرئيس فلاديمير بوتين ، فورجال.