توجه الإعلامي عمرو أديب بسؤال للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن صورته وهو يفتح أحد التوابيت، قائلًا: «مبتخافش من لعنة الفراعنة؟».

وأجاب العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أنه لم يعمل أثريًا طوال حياته، مشيرًا إلى أنه يحصل على الشجاعة من زملائه.

ووصف وجود اكتشاف لم يفتحه شخص قبله بأنه «تجربة رهيبة»، متابعًا: «معي عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وكان معنا سفراء لم يصدقوا أن الأمر يحدث أمامهم».

وأكد وزير الأثار أن الافتتاحات الكبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة تمت بأياد مصرية خالصة، موضحًا أن 90% من الافتتاحات التي رجت العالم تعود لجهد المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، نتيجة لأعمال البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس.

وقال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، إن الكشف الأثري اليوم بأيادي مصرية خالصة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، حيث جرى الكشف عن 59 تابوتا وعشرات المومياوات وتمثال من البرونز من داخل 3 أبار بمنطقة سقارة الأثرية.