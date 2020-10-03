أتلتيكو يسقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي بالدوري الإسباني

سقط أتلتيكو مدريد الإسباني، في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، في الدوري الإسباني، وهذه المرة أمام فياريال في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميترولبيتانو، وانتهت بدون أهداف.

وعجز الفريقان عن تسجيل أي هدف طوال شوطي اللقاء، لتخرج المواجهة بالتعادل السلبي.

وكان أتلتيكو قد تعادل في مواجهة الجولة الماضية أمام ويسكا بدون أهداف أيضا، وفاز في الجولة الأولى فقط على غرناطة بسداسية مقابل هدف.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 5 في المركز الـ11، بينما رفع فياريال رصيده إلى النقطة الـ8 في المركز الثاني.

وكان إيبار قد افتتح الجولة الخامسة من الليجا بفوز صعب على بلد الوليد (2 – 1)، في مباراة شهدت طرد بابا كولي لاعب إيبار.