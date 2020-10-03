نائب الرئيس الأمريكي يعتزم تمثيل ترامب في المناظرة مع هاريس الأربعاء المقبل

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية، اليوم السبت، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت سلبية لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو أول شخص يمكنه أن يشغل المنصب في المكتب البيضاوي إذا أصبح الرئيس ترمب مريضا جدا، ولا يستطيع القيام بواجباته.

وأضافت التقارير -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أنه نتيجة لذلك يخطط بنس لاستئناف مشاركته في الحملة الانتخابية وتمثيل الرئيس ترامب، بما في ذلك المناظرة المقررة يوم الأربعاء المقبل مع السناتور كامالا هاريس من كاليفورنيا، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس.

وجاء إعلان بنس عن خطته بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا أن الفحوصات جاءت إيجابية، وأكد الطبيب التابع للبيت الأبيض، والمسؤول عن صحة نائب الرئيس، إن بنس ما زال بصحة جيدة، وله الحرية لممارسة أنشطته الطبيعية.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي يعمل من بيته على بعد أميال من البيت الأبيض، وينوب عن الرئيس في الاجتماعات والاتصالات، ويقوم بالتحضير لمناظرة الأسبوع المقبل.