ولي العهد السعودي يعزي نائب رئيس الحرس الوطني بالكويت في وفاة الأمير

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بنائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن خالص عزاءه ومواساته في الفقيد أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

ودعا ولي العهد السعودي الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حسب وكالة الأنباء السغودية واس.

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن لا يريهما أي مكروه.