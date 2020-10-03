رئيسة إثيوبيا تدعو لدعم السودان لتجاوز تحديات تطبيق السلام

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دعت رئيسة إثيوبيا ساهلى زويدي، الأسرة الدولية وأصدقاء السودان، لدعم اتفاق السلام الذي تم توقيعه بصورة نهائية اليوم بجوبا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، قالت في كلمتها في مراسم الاحتفال بهذه المناسبة إن السلام في السودان سيكون له تأثير كبير في الإقليم ودول الجوار.

وهنأت الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية بإنجاز هذه الخطوة المهمة التي تطلبت وقتا طويلا ليدرك الناس شرعية السلام ودور الحكومة في معالجة الخلافات.

وأضافت: «بإنجاز الاتفاق أظهرتم أحقية الأفارقة بأن يكون لهم حلا أفريقيا لمشكلاتهم»، مؤكدة وقوف بلادها مع السودان وأنها ستعمل سوياً من أجل السلام لأنه في مصلحة الجميع.

ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت كيان «الجبهة الثورية» على اتفاق السلام الشامل النهائي، اليوم السبت، وبموجب ذلك الاتفاق يعلن السودان عن نهاية الحرب والنزاع المسلح التي استمرت لعشرات السنوات.

ووقعت الأطراف السودانية على الاتفاق في حفل مهيب، بساحة ميدان الحرية في محيط ضريح الزعيم الراحل «جون قرنق»، بجوبا عاصمة جنوب السودان.