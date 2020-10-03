لجنة الأخوة الإنسانية تشارك في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة بإيطاليا

يشارك الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبدالسلام، غدا الأحد، في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة لبابا الفاتيكان فرنسيس "كلنا أخوة"، والتي وقعها البابا اليوم بمدينة أسيزي بوسط إيطاليا.

وذكرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية -في بيان اليوم السبت- أن الرسالة البابوية الجديدة "كلنا أخوة" تأتي امتدادا لـ"وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع شهر فبراير 2019".

وأضافت اللجنة، في بيانها، أن المشاركة تأتي بناء على دعوة من قداسة البابا فرنسيس، ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية كلمة خلال الحفل الذي يقام في المقر البابوي بالفاتيكان غدا احتفاء بهذه المناسبة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية وممثلي الإعلام الدولي.