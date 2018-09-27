وزير الخارجية العراقي: اتخذنا إجراءات صارمة لحماية البعثات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، مثمنا وقوف كندا بجانب العراقيّين خلال الحرب على "داعش"، وفي تثبيت استقرارها.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "اتصالا هاتفيا جمع وزير الخارجيّة فؤاد حسين، مع وزير خارجيّة كندا فرانسوا فيليب، وبحث حسين مع فيليب آليّات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات"، كما استعرض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى طهران.

وثمّن وزير الخارجية العراقي مواقف كندا الداعمة للعراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات.

وتطرق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة ألأمريكيّة مبدئيّاً بسحب سفارتها من بغداد، مشددا على أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.

من جانبه، أعرب وزير خارجية كندا عن دعمه للعراق حكومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات، مؤكّدا أن بلاده وقفت إلى جانب العراقيين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة.