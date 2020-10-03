إجراءات إغلاق كورونا تتسبب فى زيادة المواليد في الفلبين

توقعت مفوضية حكومية اليوم السبت إنجاب 214 ألف طفل إضافي فى الفلبين بنهاية العام الجارى، بعد فشل الكثير من الأمهات فى استخدام وسائل منع الحمل خلال فترة الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر خوان انطونيو بيريز المدير التنفيذى لمفوضية السكان إن المواليد الجديدة تأتي إضافة لعدد المواليد الذى كان متوقعا من قبل وهو7ر1 مليون طفل بنهاية العام.

وأوضح بيريز أن هذه التوقعات تقوم على أساس حقيقة أن 600 ألف إمرأة فشلت فى الحصول على أقراص منع الحمل خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا بجزيرة لوزون ومناطق أخرى عالية الخطورة فى البلاد فى شهر مارس.

وقال: "إننا نراقب عن كثب التأثير المحتمل لإجراءات الإغلاق على السكان".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس بلغ 319 ألفا و330 حالة مع تسجيل 2674 حالة جديدة اليوم السبت، وبلغ عدد وفيات كورونا 5678 حالة بزيادة 62 حالة.

وخففت الفلبين إجراءات قيود كورونا منذ شهر حزيران/يونيو الماصي وسمحت بإعادة فتح بعض المواقع السياحية فى محاولة لدعم الاقتصاد المحلى الذى شهد ركودا خلال الربع الثانى من العام.