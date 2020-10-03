مودي يفتتح نفقا فى الهيمالايا بالقرب من الحدود الهندية الصينية

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افتتح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت نفقا استراتيجيا فى منطقة الهيمالايا بالقرب من حدود بلاده مع الصين.

ويأتى افتتاح النفق وسط حالة من التوتر على الحدود المتنازع عليها بمنطقة لا داخ الشرقية، بين الجارتين النووييتين الآسيويتين.

ويسمح النفق البالغ طوله 02ر9 كيلومترا بالسفر على مدار العام من جميع أنحاء الهند إلى لاداخ، التى تنقطع الصلة بها حاليا على مدار ستة أشهر من العام، حيث تعرقل الثلوج حركة المرور عبر ممرين بالهيمالايا يؤديان إلى لاداخ.

وقال مودي إن نفق "أتال" سوف يعطى قوة جديدة للبنية التحتية الهندية الحدودية، مشيرا إلى أن النفق سوف يكون بمثابة شريان الحياة لسكان منطقة لاداخ.

واستغرق إنشاء النفق أكثر من 20 عاما ويحمل اسم رئيس وزراء الهند الأسبق"اتال بيهارى فاجباييى"، الذى وضع حجر الأساس للمشروع فى عام 2002.

وسيتيح النفق وصول الإمدادات على مدار العام للقوات الهندية المتمركزة على طول خط السيطرة الفعلى مع الصين، وهو خط حدودى غير رسمى متنازع عليه.

وتجري الهند والصين حاليا مباحثات لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، وسحب القوات الموجودة فى المنطقة المتنازع عليها.