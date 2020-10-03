الشرطة الألمانية: المادة المتفجرة المعثور عليها في قطار كولونيا لم تكن قابلة للاشتعال

ذكرت الشرطة الألمانية أن الجسم المشبوه الذي تم اكتشافه مساء اليوم السبت، في قطار متوقف بمدينة كولونيا وجد أنه "غير قابل للاشتعال".

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم لوكالة الأنباء الألمانية "لم يكن هناك خطر ماثل"، مبينا أن المادة التي عثر عليها تبين أنها تحتوي على مسامير وكمية صغيرة من مسحوق أسود.

ويعتقد الخبراء من مكتب الشرطة الجنائية بولاية شمال الراين ويستفاليا أنه حتى لو تم إشعال العبوة كانت المسامير ستتطاير فقط إلى عدة سنتيمترات.

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلت عن الشرطة اليوم السبت أن المادة التي عثر عليها هي "عبوة ناسفة وحارقة غير تقليدية" وضعت داخل علبة من الكرتون.

وصورت القوات الخاصة المادة بالأشعة السينية، ثم أعلن في النهاية أن المادة غير ضارة.

واكتشف عامل نظافة بمحطة قطارات دويتسر فيلد المادة، ومنعت السلطات صعود أو نزول الركاب إلى المحطة التي تتخذ كمستودع.

وأعلنت السلطات أنها طوقت المحطة على نطاق واسع بعد اكتشاف المادة، وتم تمشيط المحطة بعد ظهر اليوم السبت بأكثر من 20 كلبا للكشف عن متفجرات وبحثا عن أية مواد مشبوهة.

وفي البداية لم يكن هناك شيء معروف على وجه الدقة عن خلفيات ذلك، وقال متحدث إن كلا من الشرطة الجنائية وأمن الدولة يقومان بالتحقيق.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن القطار كان قطارا إقليميا توجه يوم أمس الجمعة من جومرسباخ إلى كولونيا.